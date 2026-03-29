Замена поврежденного Boeing E-3 может обойтись США в более $700 млн
США могут потратить более $700 млн на замену поврежденного при иранском ударе самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry (AWACS). Об этом пишет The Wall Street Journal.
Американские силы могут заменить E-3 на его ближайшую альтернативу Boeing E-7 Wedgetail, который и стоил бы $700 млн.
«В этом месяце военно-воздушные силы заявили, что Boeing сможет построить до семи самолетов Wedgetail при наличии достаточного финансирования для этой многомиллиардной программы, которая отстает от графика на несколько лет», – говорится в материале.
WSJ отметила, что войска США со времен холодной войны полагались на более старые самолеты E-3 – флот самолетов AWACS десятилетиями служил «глазами» ВВС в небе.
Boeing E-3 Sentry («Сентри») – американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он предназначен для обнаружения и наблюдения за воздушными, надводными и наземными целями на больших дальностях, управления авиацией, а также для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.
29 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении самолета E-3 на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии.