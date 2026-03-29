КСИР заявил об уничтожении самолета-разведчика E-3 ВС США в Саудовской Аравии

В заявлении пресс-службы КСИРа говорится, что совместная ракетно-дроновая операция ВКС КСИРа привела к полному уничтожению как минимум одного самолета E-3, используемого для разведки и управления воздушными операциями. Сообщается также о серьезных повреждениях других воздушных средств, находившихся поблизости. На кадрах, распространяемых в сети, видны серьезные повреждения воздушного судна: обгорела часть фюзеляжа, хвостовая часть отделилась от самолета.