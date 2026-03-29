КСИР заявил об уничтожении самолета-разведчика E-3 ВС США в Саудовской Аравии
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил уничтожение самолета E-3 на базе Аль-Хардж в Саудовской Аравии, пишет агентство IRNA.
В заявлении пресс-службы КСИРа говорится, что совместная ракетно-дроновая операция ВКС КСИРа привела к полному уничтожению как минимум одного самолета E-3, используемого для разведки и управления воздушными операциями. Сообщается также о серьезных повреждениях других воздушных средств, находившихся поблизости. На кадрах, распространяемых в сети, видны серьезные повреждения воздушного судна: обгорела часть фюзеляжа, хвостовая часть отделилась от самолета.
Газета The Wall Street Journal сообщала, что при ракетном ударе армии Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии был поврежден американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Как минимум 12 американских военнослужащих получили ранения. Были также повреждены несколько самолетов-заправщиков.
Boeing E-3 Sentry («Сентри») – американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Предназначен для обнаружения и наблюдения за воздушными, надводными и наземными целями на больших дальностях, управления авиационными средствами, а также для решения задач ПВО и ПРО.