Главная / Политика /

WSJ: при ударе Ирана по авиабазе США поврежден самолет E-3 Sentry

Ведомости

В результате ракетного удара армии Ирана по авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии поврежден американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как минимум 12 американских военнослужащих были ранены при атаке. Также повреждены несколько самолетов-заправщиков, пишет издание.

24 марта The Wall Street Journal сообщила, что Саудовская Аравия и ОАЭ предприняли меры, нацеленные на вступление в конфликт с Ираном. Источники газеты заявили, что Эр-Рияд дал согласие на предоставление военным США доступа на авиабазу имени короля Фахда.

