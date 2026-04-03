Политика

Одного из пилотов сбитого над Ираном истребителя США спасли

Ведомости

Одного из двух членов экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над Ираном 3 апреля, удалось спасти, поиски второго продолжаются. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников.

Второго пилота ищут для эвакуации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт сообщила, что президента США Дональда Трампа проинформировали о сбитом истребителе.

О сбитии истребителя вооруженных сил США стало известно 3 апреля. Axios писал, что это первый случай с начала войны, когда американский реактивный самолет был уничтожен иранскими средствами ПВО.

Иранские силы уже атаковали американские воздушные суда по всему Ближнему Востоку с конца февраля. Одной из последних крупных операций стало уничтожение самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3 Sentry («Сентри»). Воздушное судно поразили во время стоянки на военной базе в Саудовской Аравии.

