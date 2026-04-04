Иран пообещал $60 000 за выдачу американского пилота
В Иране объявили вознаграждение в размере $60 000 за передачу американского пилота живым. Об этом сообщает Sky News.
3 апреля CNN со ссылкой на источники объявил, что американский истребитель F-15 был сбит над Ираном. В этот же день Тегеран поразил американский военный самолет A-10 Thunderbolt II. Вашингтон спас одного из членов экипажа F-15. Статус другого военного неизвестен. Иранские СМИ призвали граждан найти его и пообещали награду за его передачу.
Американский чиновник рассказал телеканалу, что пилот A-10 смог вывести самолет за пределы территории исламской республики перед катапультированием и был спасен.
Президент США Дональд Трамп заявил, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном. Он отказался обсуждать судьбу пропавшего пилота.