Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Иран пообещал $60 000 за выдачу американского пилота

Ведомости

В Иране объявили вознаграждение в размере $60 000 за передачу американского пилота живым. Об этом сообщает Sky News.

3 апреля CNN со ссылкой на источники объявил, что американский истребитель F-15 был сбит над Ираном. В этот же день Тегеран поразил американский военный самолет A-10 Thunderbolt II. Вашингтон спас одного из членов экипажа F-15. Статус другого военного неизвестен. Иранские СМИ призвали граждан найти его и пообещали награду за его передачу.

Американский чиновник рассказал телеканалу, что пилот A-10 смог вывести самолет за пределы территории исламской республики перед катапультированием и был спасен.

Президент США Дональд Трамп заявил, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном. Он отказался обсуждать судьбу пропавшего пилота.

