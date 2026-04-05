Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Спецназ США провел в Иране наземную операцию по спасению летчика F-15

Американские военные уже покинули страну
Ведомости

Американский спецназ провел операцию на территории Ирана и спас второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над страной. Об этом сообщили Axios три чиновника США.

«Операция проводилась специализированным подразделением спецназа с мощным воздушным прикрытием, и все силы в настоящее время покинули Иран», – рассказал один из собеседников. Пилот и оператор систем вооружения связались друг с другом после катапультирования. Первого летчика спасли через несколько часов, на поиски второго ушло более суток.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также пытался найти пропавшего американца на юго-западе Ирана. По данным Sky News, в республике объявили награду в $60 000 за передачу пилота живым. Президент США Дональд Трамп говорил, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном.

3 апреля Тегеран также поразил штурмовик A-10 Thunderbolt II, его пилот смог вывести машину за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен. Также КСИР сообщал, что ему удалось сбить истребитель F-35. По другим данным, это был F-15.

1 апреля Трамп заявил, что «новый президент режима Ирана» попросил США о прекращении огня. В Тегеране эти утверждения назвали ложью.

