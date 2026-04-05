Спецназ США провел в Иране наземную операцию по спасению летчика F-15

Спецназ США провел в Иране наземную операцию по спасению летчика F-15Американские военные уже покинули страну
Американский спецназ провел операцию на территории Ирана и спас второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над страной. Об этом сообщили Axios три чиновника США.
«Операция проводилась специализированным подразделением спецназа с мощным воздушным прикрытием, и все силы в настоящее время покинули Иран», – рассказал один из собеседников. Пилот и оператор систем вооружения связались друг с другом после катапультирования. Первого летчика спасли через несколько часов, на поиски второго ушло более суток.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) также пытался найти пропавшего американца на юго-западе Ирана. По данным Sky News, в республике объявили награду в $60 000 за передачу пилота живым. Президент США Дональд Трамп говорил, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном.
3 апреля Тегеран также поразил штурмовик A-10 Thunderbolt II, его пилот смог вывести машину за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен. Также КСИР сообщал, что ему удалось сбить истребитель F-35. По другим данным, это был F-15.