Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

КСИР утверждает, что силы ПВО Ирана сбили американский самолет F-35 и два A-10

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожили три военных самолета и два вертолета США и Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ISNA.

По утверждениям КСИРа, иранские военнослужащие сбили истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk.

3 апреля CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский F-15 был сбит над Ираном. В этот же день Тегеран поразил самолет A-10 Thunderbolt II. США спасли одного из членов экипажа F-15. Американский чиновник рассказал, что пилот A-10 смог вывести самолет за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен.

По данным Sky News, в Исламской Республике объявили вознаграждение в размере $60 000 за передачу американского пилота живым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном. «Мы на войне», – сказал он. Политик также отказался обсуждать судьбу пропавшего пилота.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь