КСИР утверждает, что силы ПВО Ирана сбили американский самолет F-35 и два A-10
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожили три военных самолета и два вертолета США и Израиля. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает ISNA.
По утверждениям КСИРа, иранские военнослужащие сбили истребитель F-35, два самолета A-10 и два вертолета Black Hawk.
3 апреля CNN со ссылкой на источники сообщил, что американский F-15 был сбит над Ираном. В этот же день Тегеран поразил самолет A-10 Thunderbolt II. США спасли одного из членов экипажа F-15. Американский чиновник рассказал, что пилот A-10 смог вывести самолет за пределы Ирана перед катапультированием и был спасен.
По данным Sky News, в Исламской Республике объявили вознаграждение в размере $60 000 за передачу американского пилота живым.
Президент США Дональд Трамп заявил, что инциденты с самолетами не повлияют на переговоры с Ираном. «Мы на войне», – сказал он. Политик также отказался обсуждать судьбу пропавшего пилота.