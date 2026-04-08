КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
Несколько баллистических ракет были запущены из КНДР в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны.
Запуск ракет произошел в 8:50 (2:50 мск). Он вылетели из района города Вонсан, запуск стал четвертым со стороны КНДР в 2026 г. По данным комитета, ракеты пролетели расстояние примерно в 240 км.
Отмечается, что при запуске спецслужбы Южной Кореи и США следили за ракетами и активно обменивались данными.
29 марта КНДР провела наземное испытание ракетного двигателя для межконтинентальной ракеты, способной поражать материковую территорию США. Максимальная допустимая мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что выше показателя в 1970 килотонн, зафиксированного в ходе аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре 2025 г.