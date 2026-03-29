КНДР провела испытание двигателя ракеты, способной достичь США

Северная Корея провела наземное испытание ракетного двигателя для межконтинентальной ракеты, способной поражать материковую территорию США. Об этом пишет Associated Press (AP).

Максимальная допустимая мощность двигателя составляет 2500 килотонн, что выше показателя в 1970 килотонн, зафиксированного в ходе аналогичных испытаний твердотопливного двигателя в сентябре 2025 г.

AP со ссылкой на экспертов отмечает при этом, что заявления Ким Чен Ына о том, что ракеты могут достичь территории США и западных союзников может быть преувеличением.

По словам научного сотрудника южнокорейского Института научно-технической политики Ли Чун Гына, сообщение Северной Кореи о последних испытаниях может быть «блефом», поскольку в нем не раскрыта некоторая ключевая информация. В частности, не уточняется общее время сгорания в двигателе.

КНДР регулярно проводит испытания своего вооружения. Соседи Северной Кореи регулярно сообщают о фиксации новых запусков ракет в регионе. 14 марта береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея выпустила предполагаемый баллистический снаряд, ракета упала в море.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте