Трамп пообещал Ближнему Востоку золотой век

В ночь на 8 апреля, когда должен был завершиться срок ультиматума Трампа для Ирана, страны договорились о прекращении огня на две недели. Как сообщил глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи, Ормузский пролив откроется для судоходства на время перемирия. Он отметил, что вооруженные силы страны прекратят оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены.