Политика

Трамп пообещал Ближнему Востоку золотой век

Ведомости

На Ближнем Востоке может начаться золотой век после того, как Иран и США объявили о двухнедельном перемирии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Большой день для мира. Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело. Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить золотой век!» – написал он.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон поможет справиться со скоплением судов в Ормузском проливе при его открытии после перемирия. Флот США, по его словам, будет рядом для контроля ситуации.

В ночь на 8 апреля, когда должен был завершиться срок ультиматума Трампа для Ирана, страны договорились о прекращении огня на две недели. Как сообщил глава МИДа исламской республики Аббас Арагчи, Ормузский пролив откроется для судоходства на время перемирия. Он отметил, что вооруженные силы страны прекратят оборонительные операции, если атаки на Иран будут прекращены.

