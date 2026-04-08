Лукьянов назвал Трампа причиной максимальной мировой неустойчивости
Президент США Дональд Трамп снова показал, что является фактором максимальной дестабилизации в мире, когда заключил перемирие с Ираном после ультиматума. Такое мнение выразил в комментарии «Ведомостям» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Произносимые им слова имеют какое-то свое значение, понимать их буквально не надо никогда. Сам он не считает никакие свои заявления обязывающими», – отметил он. Журналист подчеркнул, что американский лидер при этом опасается крупных рисков и серьезного сопротивления.
По словам Лукьянова, в регионе сейчас наблюдается мнение, что Трамп повторил свой традиционный подход, который называют TACO (Trump always chickens out – Трамп всегда моргнет/сдрейфит).
Эксперт считает, что пока рано заявлять об окончании войны. В случае ее продолжения непонятно, что происходит внутри Ирана, усилия США и Израиля теперь вновь будут направлены на его расшатывание. «Если Иран устоит и продолжит развиваться, он превращается в весомую региональную силу, с которой всем придется считаться. Насколько изменится его собственный курс и что за руководство там возникает, выяснится по ходу событий», – заключил Лукьянов.
США и Иран объявили о двухнедельном перемирии в ночь на 8 апреля. Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о прекращении огня и открытии Ормузского пролива на этот период. Трамп охарактеризовал полученное от Ирана предложение из 10 пунктов как приемлемую основу для переговоров. Он отметил, что США и Иран согласовали почти все пункты, вызывавшие разногласия в прошлом.