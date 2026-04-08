Песков: многие силы в ЕС не хотят победы Орбана на выборах

Bloomberg со ссылкой на стенограмму телефонной беседы от 17 октября 2025 г. писало, что Орбан в разговоре с Путиным сравнил себя с мышью, помогающей льву. Во время разговора Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине, в том числе через организацию саммита в Будапеште. Как отмечает агентство, чтобы подчеркнуть свою мысль, Орбан привел сюжет басни Эзопа «Лев и мышь», где грызун спасает хищника из ловушки. По данным Bloomberg, такое сравнение вызвало смех у Путина.