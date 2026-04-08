Песков: многие силы в ЕС не хотят победы Орбана на выборах

Многие силы в Европе не хотели бы, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова победил на выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Они подыгрывают тем силам, которые политически оппонируют Орбану. И считают, что публикация таких материалов может нанести вред самому Орбану. Мы с этим не согласны», – добавил он, говоря о стенограмме телефонного разговора венгерского премьера и российского лидера Владимира Путина, опубликованной агентством Bloomberg.

Песков также подчеркнул, что в этой стенограмме нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией. По его словам, эта информация, наоборот, показывает Орбана «с весьма прагматичной и эффективной точки зрения».

Российская сторона, в свою очередь, трепетно относится к содержанию разговоров, которые ведутся на высоком и высшем уровне, добавил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Москва не симпатизирует попыткам предать гласности материалы таких бесед.

Bloomberg со ссылкой на стенограмму телефонной беседы от 17 октября 2025 г. писало, что Орбан в разговоре с Путиным сравнил себя с мышью, помогающей льву. Во время разговора Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине, в том числе через организацию саммита в Будапеште. Как отмечает агентство, чтобы подчеркнуть свою мысль, Орбан привел сюжет басни Эзопа «Лев и мышь», где грызун спасает хищника из ловушки. По данным Bloomberg, такое сравнение вызвало смех у Путина.

