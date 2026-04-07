Bloomberg: Орбан сравнил себя с помогающей «Путину-льву» мышью

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным сравнил себя с мышью, помогающей льву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на стенограмму их телефонной беседы от 17 октября 2025 г.

Во время разговора Орбан заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта на Украине, в том числе через организацию саммита в Будапеште.

«В любом вопросе, где я могу быть полезным, я к вашим услугам», – добавил он.

Как отмечает агентство, чтобы подчеркнуть свою мысль Орбан привел сюжет басни Эзопа «Лев и мышь», где грызун спасает хищника из ловушки. По данным Bloomberg, такое сравнение вызвало смех у Путина.

Телефонный разговор в тот раз состоялся по инициативе венгерской стороны. Сообщалось, что Путин рассказал Орбану о содержании беседы с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла накануне.

Агентство также отметило, что по завершении разговора Орбан попрощался с Путиным по-русски.

2 апреля Орбан также заявил, что снятие санкций с России является единственным способом преодоления энергетического кризиса. По его мнению, Европа сейчас в серьезной опасности «Мы должны думать не о Путине, а о нашей стране и наших народах», – написал он в соцсети X.

Новости СМИ2
