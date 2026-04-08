Пезешкиан: США приняли желаемые Ираном принципы при заключении перемирия

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, в это время Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп посчитал предложенный Ираном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он отметил, что стороны согласовали большую часть разногласий, а перемирие позволит завершить подготовку соглашения.