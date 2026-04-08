Пезешкиан: США приняли желаемые Ираном принципы при заключении перемирия
США и Иран в соглашении о прекращении огня приняли общие принципы, «желаемые» исламской республикой, заявил в соцсети X президент Ирана Масуд Пезешкиан.
По словам главы государства, перемирие стало результатом жертвы бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб еще 28 февраля из-за атак Израиля и США.
«С сегодняшнего дня мы будем и дальше держаться вместе. Будь то в дипломатии, в обороне, на улицах или в предоставлении услуг», – написал Пезешкиан.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, в это время Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп посчитал предложенный Ираном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он отметил, что стороны согласовали большую часть разногласий, а перемирие позволит завершить подготовку соглашения.