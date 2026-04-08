Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Пезешкиан: США приняли желаемые Ираном принципы при заключении перемирия

Ведомости

США и Иран в соглашении о прекращении огня приняли общие принципы, «желаемые» исламской республикой, заявил в соцсети X президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По словам главы государства, перемирие стало результатом жертвы бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб еще 28 февраля из-за атак Израиля и США.

«С сегодняшнего дня мы будем и дальше держаться вместе. Будь то в дипломатии, в обороне, на улицах или в предоставлении услуг», – написал Пезешкиан.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, в это время Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Президент США Дональд Трамп посчитал предложенный Ираном план из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он отметил, что стороны согласовали большую часть разногласий, а перемирие позволит завершить подготовку соглашения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь