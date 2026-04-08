Трамп заявил, что Иран не будет обогащать уран
США и Иран продолжат тесное сотрудничество, Тегеран не будет обогащать уран в соответствии с договоренностями, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты совместно с Ираном будут извлекать и удалять всю глубоко зарытую <...> ядерную "пыль"», – написал он.
По его словам, ядерные объекты Тегерана находятся под серьезным спутниковым наблюдением США. Трамп также отметил, что Вашингтон продолжает обсуждать с иранской стороной снятие тарифов и санкций. Американский лидер добавил, что многие из 15 пунктов уже согласованы.
8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. При этом в тот же день иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу. Детали пока неизвестны.