Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что Иран не будет обогащать уран

Ведомости

США и Иран продолжат тесное сотрудничество, Тегеран не будет обогащать уран в соответствии с договоренностями, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Обогащения урана не будет, и Соединенные Штаты совместно с Ираном будут извлекать и удалять всю глубоко зарытую <...> ядерную "пыль"», – написал он.

По его словам, ядерные объекты Тегерана находятся под серьезным спутниковым наблюдением США. Трамп также отметил, что Вашингтон продолжает обсуждать с иранской стороной снятие тарифов и санкций. Американский лидер добавил, что многие из 15 пунктов уже согласованы.

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. При этом в тот же день иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу. Детали пока неизвестны.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте