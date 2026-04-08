Трамп заявил, что Иран не будет обогащать уран

8 апреля Иран и США достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. При этом в тот же день иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу. Детали пока неизвестны.