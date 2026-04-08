Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

Медведев: Иран испытал «ядерное оружие» под названием Ормузский пролив

Ведомости

Иран испытал свое «ядерное оружие» под названием Ормузский пролив, и его потенциал неисчерпаем. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X.

Медведев отметил, что нет ясности насчет того, как будет развиваться перемирие между Вашингтоном и Тегераном.

«Но одно можно сказать наверняка: Иран испытал свое ядерное оружие. Оно называется Ормузский пролив», – сказал зампред Совбеза.

Ночью 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Кроме режима прекращения огня, условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана. Позже иранский телеканал Press TV заявил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её