АСЕАН: во Вьетнаме продолжается усиление политического контроля над государством

7 апреля парламент Вьетнама единогласно избрал президентом страны То Лама. Vietnam Plus отмечал, что кандидатуру генсека КПВ поддержали все 495 членов национального собрания Вьетнама. Таким образом, То Лам вернулся и на пост де-юре главы государства после короткого пребывания на нем в 2024 г. Это всего лишь третий человек в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах.