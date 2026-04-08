АСЕАН: во Вьетнаме продолжается усиление политического контроля над государством
Избрание генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама (КПВ) То Лама президентом свидетельствует о том, что в стране усиливается политический контроль над государством. Об этом сообщила «Ведомостям» директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова.
Она подчеркнула, что такая же ситуация была с предыдущим вьетнамским лидером Нгуеном Фу Чонгом, который консолидировал свои государственные и партийные позиции с целью борьбы с коррупцией в условиях быстрого экономического роста.
«Консолидация власти вокруг То Лама теоретически может быть вызвана непростой геополитической обстановкой в регионе и мире. Власти таким образом готовятся к негативному развитию ситуации военно-стратегического и политического характера», – сказала эксперт.
По мнению заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александра Королева, избрание генсека КПВ То Лама на пост президента связано с традиционно сильной преемственностью во внутриполитических кругах государства, а не с внешними факторами.
Он подчеркнул, что в целом внутри- и внешнеполитический курс Вьетнама зависит от президента как института в незначительной степени.
7 апреля парламент Вьетнама единогласно избрал президентом страны То Лама. Vietnam Plus отмечал, что кандидатуру генсека КПВ поддержали все 495 членов национального собрания Вьетнама. Таким образом, То Лам вернулся и на пост де-юре главы государства после короткого пребывания на нем в 2024 г. Это всего лишь третий человек в истории социалистического Вьетнама, который одновременно находится на двух руководящих постах.
Президент родился в провинции Хынгйен в 1957 г. в семье влиятельного офицера полиции и участника вьетнамской войны. Он окончил местную Академию народной безопасности, а затем служил в МВД. После То Лам перешел на службу в министерство общественной безопасности (МОБ), с 1982 г. стал членом Компартии.