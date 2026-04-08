Захарова: Москва ответит на призыв Баку не затрагивать тему Карабаха
Москва передаст Баку ответ по дипломатическим каналам на призыв Азербайджана не затрагивать тему Карабаха в политических дискуссиях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет «РИА Новости».
Она напомнила, что Россия и лично президент страны Владимир Путин сыграли ключевую роль в урегулировании нагорно‑карабахского конфликта. По словам представителя МИДа, российская сторона на протяжении многих лет – начиная с 1990‑х гг. – последовательно работала над созданием условий для разрешения этого сложного и чувствительного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном.
1 апреля в Кремле состоялась встреча Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Армянский премьер в ходе встречи заявил, что Ереван не участвует в работе ОДКБ, поскольку не может объяснить гражданам, почему организация не вмешалась в ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, механизмы ОДКБ должны были сработать в 2022 г., но этого не произошло.
В ответ Путин отметил, что для организации было бы некорректным вмешиваться в конфликт из-за позиции самого Еревана. Он пояснил, что после того, как в Праге в 2022 г. признали Карабах частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ «в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, было бы совсем некорректно».
5 апреля азербайджанский МИД заявил, что призвал Москву не использовать тему Карабаха в армяно-российских отношениях. «В очередной раз доводим до сведения российской стороны наши ожидания, что вопросы, касающиеся суверенитета Азербайджана, не станут предметом публичного выяснения отношений», – говорилось в комментарии.