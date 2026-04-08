Политика

Аэропорты Израиля возобновляют работу в связи с прекращением огня

Ведомости

Израиль откроет воздушное пространство страны и возобновит регулярные рейсы в аэропорту «Бен-Гурион» в Тель-Авиве в ночь на 9 апреля, сообщила The Times Of Israel со ссылкой на министерство транспорта.

В ведомстве рассказали, что иностранным авиакомпаниям было направлено уведомление о возобновлении нормального режима полетов. В Управлении аэропортов Израиля отметили, что возобновлять полеты будут постепенно. Рейсы зависят от одобрения регулирующих органов в странах иностранных авиакомпаний.

Утром 9 апреля также возобновит работу воздушная гавань Герцлии, а 12 апреля – «Рамон» в Эйлате на юге Израиля.

Кроме того, полиция Израиля в свете прекращения огня с Ираном решила отменить ограничения на посещение святых мест в Иерусалиме с 9 апреля.

Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану 28 февраля. Все гражданские аэропорты временно прекратили работу: взлеты и посадки были приостановлены. 

8 апреля Вашингтон и Тегеран достигли договоренности о двухнедельном прекращении огня. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, на время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. 

