При падении обломков сбитого БПЛА на юго-западе Ирана погиб ребенок

8 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана. Иранские военные заявили, что проникновение любого вражеского летательного аппарата в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, считается нарушением перемирия и будет решительно пресечено.