Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

При падении обломков сбитого БПЛА на юго-западе Ирана погиб ребенок

Ведомости

В провинции Хузестан в районе города Шуштар на юго-западе Ирана сбили беспилотник, от обломков которого погибла семилетняя девочка, сообщил телеканал SNN со ссылкой на замначальника безопасности и правоохранительных органов провинции.

Шесть членов семьи ребенка получили ранения.

8 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана. Иранские военные заявили, что проникновение любого вражеского летательного аппарата в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, считается нарушением перемирия и будет решительно пресечено.

Ночью США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Помимо режима прекращения огня условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте