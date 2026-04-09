При падении обломков сбитого БПЛА на юго-западе Ирана погиб ребенок
В провинции Хузестан в районе города Шуштар на юго-западе Ирана сбили беспилотник, от обломков которого погибла семилетняя девочка, сообщил телеканал SNN со ссылкой на замначальника безопасности и правоохранительных органов провинции.
Шесть членов семьи ребенка получили ранения.
8 апреля Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана. Иранские военные заявили, что проникновение любого вражеского летательного аппарата в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, считается нарушением перемирия и будет решительно пресечено.
Ночью США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Помимо режима прекращения огня условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана.