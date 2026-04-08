Иран официально заявил о нарушении Израилем перемирия

Иран официально заявил о нарушении Израилем перемирияНад провинцией Фарс сбили дрон, на НПЗ на острове Лаван произошли взрывы
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи связался с командующим армией Пакистана, генералом Ассимом Муниром, с которым велись переговоры относительно перемирия Тегерана и Вашингтона. Арагчи сообщил ему о случаях нарушения перемирия в Иране и Ливане со стороны Израиля, сообщило агентство Tasnim.
Глава иранского МИДа в ходе звонка выразил признательность за ответственную роль правительства Пакистана и его усилия по прекращению войны в регионе. Стороны также подчеркнули, как важно продолжать координацию и реализовывать направления, которые согласовали премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом беспилотнике Hermes 900 в небе над провинцией Фарс на юге Ирана, передает Tasnim. Иранские военные заявили, что проникновение любого вражеского летательного аппарата в воздушное пространство страны, даже без проведения военных операций, считается нарушением перемирия и будет решительно пресечено.
Агентство Mehr также писало, что на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ирана прозвучало несколько взрывов. Кто именно атаковал корпуса предприятия, не уточнялось. После этого иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по заводу.
Ночью США и Иран договорились о двухнедельном перемирии. Помимо режима прекращения огня условием стало открытие Ормузского пролива для судоходства на это время. Израиль согласился с договоренностями Вашингтона и Тегерана.