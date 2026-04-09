Политика

США могут направить Украине устройства для взлома машин

Ведомости

Государственный департамент США запланировал закупку оборудования для взлома замков или автомобилей, чтобы передать их Украине в рамках борьбы с наркотрафиком, передает «РИА Новости» со ссылкой на правительственные документы.

Покупку устройств запросило Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL). По данным органа, целью стала борьба с транснациональными сетями, которые создают синтетические наркотические средства. США считают такие вещества угрозой.

Среди оборудования, которое США намерены передать украинским полицейским, декодеры для замков, код-грабберы и ретрансляторы. Последние помогут правоохранителям разблокировать автомобиль, не используя ключ. Кроме того, планируется закупить для Киева устройства для клонирования электронных ключей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes. Поставки будут безвозмездными.

Борьба с наркотрафиком стала одним из элементов новой стратегии национальной обороны США, опубликованной в январе 2026 г. Помимо мер, связанных с противодействием наркотикам, обеспечению безопасности Западного полушария должны способствовать укрепление южной границы США, сохранение доступа к ключевым зонам полушария типа Панамского канала, сооружение системы противоракетной обороны «Золотой купол», модернизация американского ракетно-ядерного потенциала и др.

