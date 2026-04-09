США могут направить Украине устройства для взлома машин

Среди оборудования, которое США намерены передать украинским полицейским, декодеры для замков, код-грабберы и ретрансляторы. Последние помогут правоохранителям разблокировать автомобиль, не используя ключ. Кроме того, планируется закупить для Киева устройства для клонирования электронных ключей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes. Поставки будут безвозмездными.