Финляндия отказалась мириться с агрессивной риторикой США против Ирана

Трамп заявлял, что вечером 7 апреля «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». Он отмечал, что не хотел бы этого, но предполагал, что «так и будет». При этом в ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран заключили двухнедельное перемирие. Они договорились о введении режима прекращения огня.