Финляндия отказалась мириться с агрессивной риторикой США против Ирана
Финляндия, как и остальные европейские союзники Вашингтона, не хочет мириться с угрозами президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, заявила глава МИД страны Элина Валтонен в интервью газете Iltalehti.
«Конечно, мы ни в коем случае не можем принять подобную риторику, если она сама по себе представляет собой угрозу, или, тем более, если [угрозой является] то, что может быть за ней скрыто», – подчеркнула дипломат.
Валтонен отметила, что сейчас есть хорошая возможность восстановить прочный мир на Ближнем Востоке. По ее словам, 8 апреля у нее состоялся телефонный разговор с коллегой из Ирана Аббасом Арагчи. Темой беседы стало прекращение огня и вопрос открытия Ормузского пролива.
Трамп заявлял, что вечером 7 апреля «умрет и никогда больше не будет восстановлена целая цивилизация». Он отмечал, что не хотел бы этого, но предполагал, что «так и будет». При этом в ночь на 8 апреля Вашингтон и Тегеран заключили двухнедельное перемирие. Они договорились о введении режима прекращения огня.
9 апреля посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам сообщил, что делегация Исламской Республики сегодня прилетит в Исламабад для дальнейших переговоров с представителями США. Как подчеркнул дипломат, встреча произойдет, несмотря на скептицизм среди иранского сообщества из-за нарушений режима прекращения огня Израилем.