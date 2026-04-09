Первый с начала войны США и Ирана пассажирский самолет приземлился в Ираке
В Ирак прилетел первый с момента открытия воздушного пространства страны пассажирский самолет. Небо было закрыто с начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля, передает ТАСС со ссылкой на источник в ближневосточных авиадиспетчерских службах.
«В международный аэропорт города Басра прибыл борт из Дубая», – рассказал агентству собеседник.
По его словам, это первый самолет, приземлившийся в Ираке после того, как власти сняли введенный 28 февраля запрет на полеты. Источник ТАСС отметил, что рейс проследовал из Дубая в обход Кувейта, так как воздушное пространство этой страны остается закрытым.
Полеты из России в Израиль и Иран останутся под ограничениями до 17 апреля. Минтранс РФ уточнил, что вместе с Росавиацией продолжает анализировать ситуацию с гражданской авиацией на Ближнем Востоке. «Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион будет принято с учетом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России», – отметило министерство.