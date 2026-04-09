Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Первый с начала войны США и Ирана пассажирский самолет приземлился в Ираке

Ведомости

В Ирак прилетел первый с момента открытия воздушного пространства страны пассажирский самолет. Небо было закрыто с начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля, передает ТАСС со ссылкой на источник в ближневосточных авиадиспетчерских службах.

«В международный аэропорт города Басра прибыл борт из Дубая», – рассказал агентству собеседник.

По его словам, это первый самолет, приземлившийся в Ираке после того, как власти сняли введенный 28 февраля запрет на полеты. Источник ТАСС отметил, что рейс проследовал из Дубая в обход Кувейта, так как воздушное пространство этой страны остается закрытым.

Полеты из России в Израиль и Иран останутся под ограничениями до 17 апреля. Минтранс РФ уточнил, что вместе с Росавиацией продолжает анализировать ситуацию с гражданской авиацией на Ближнем Востоке. «Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион будет принято с учетом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России», – отметило министерство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь