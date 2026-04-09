Минтранс: ограничения на полеты в Иран и Израиль продлены до 17 апреля

8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Ираном план из десяти пунктов основой для переговоров и отметил, что за этот срок может быть согласовано соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что на период перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Позже Иран заявил о нарушении перемирия после ударов Израиля по Ливану.