Минтранс: ограничения на полеты в Иран и Израиль продлены до 17 апреля

Ограничения на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве Израиля и Ирана сохраняются до 17 апреля. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что вместе с Росавиацией продолжают анализировать ситуацию с гражданской авиацией на Ближнем Востоке. «Решение о возобновлении российскими авиакомпаниями рейсов в этот регион будет принято с учетом неукоснительного соблюдения безопасности полетов и рекомендаций МИД России», – отметили в министерстве.

Дополнительно действует рекомендация о приостановке продаж билетов на рейсы в ОАЭ – она сохраняется до 16 апреля включительно.

О продлении ограничений на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля Росавиация сообщала еще 27 марта. Тогда перевозчикам рекомендовали прокладывать маршруты через третьи страны и учитывать требования безопасности авиационных властей.

Ограничения введены на фоне военного конфликта: США и Израиль с 28 февраля наносили удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечал ударами по Израилю и американским базам в регионе. В первые дни эскалации тысячи российских туристов оказались в затруднительном положении. Позже авиакомпании организовали вывозные рейсы из стран региона.

8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп назвал предложенный Ираном план из десяти пунктов основой для переговоров и отметил, что за этот срок может быть согласовано соглашение. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщал, что на период перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства. Позже Иран заявил о нарушении перемирия после ударов Израиля по Ливану.

