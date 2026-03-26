Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля

Росавиация продлила ограничения на полеты российских авиакомпаний в Иран и Израиль, а также через их воздушное пространство до 02:59 мск 17 апреля. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

В Росавиации также отметили, что российским авиакомпаниям следует прокладывать маршруты в обход воздушного пространства Ирана и Израиля через территории третьих стран. При этом перевозчикам необходимо строго соблюдать требования безопасности и внимательно отслеживать и учитывать рекомендации авиационных властей тех государств, чье воздушное пространство используется для облета.

Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Когда Росавиация в последний раз продлевала действие рекомендаций (NOTAM) на полеты российских авиакомпаний в Израиль и Иран, срок был установлен до 23:59 мск 27 марта.

12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, запланированных с 28 февраля по 31 марта. Сообщалось, что деньги будут возвращать за счет фондов персональной ответственности туроператоров.

