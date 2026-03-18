Общество /

Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран до 27 марта включительно

Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) на полеты российских авиакомпаний в Израиль и Иран до 23:59 мск 27 марта 2026 г. Об этом сообщили в ведомстве.

Перевозчикам также рекомендовано при выполнении рейсов в страны Персидского залива использовать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с учетом требований безопасности и рекомендаций авиационных властей.

«Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в Росавиации.

16 марта Ассоциация туроператоров России сообщила о завершении вывоза всех организованных туристов из ОАЭ. По данным Минтранса, со 2 по 11 марта авиакомпании выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока, перевезя около 59 000 пассажиров.

12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, запланированных с 28 февраля по 31 марта. Сообщалось, что деньги будут возвращать за счет фондов персональной ответственности туроператоров.

