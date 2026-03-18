Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран до 27 марта включительно

12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, запланированных с 28 февраля по 31 марта. Сообщалось, что деньги будут возвращать за счет фондов персональной ответственности туроператоров.