Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран до 27 марта включительно
Росавиация продлила действие рекомендаций (NOTAM) на полеты российских авиакомпаний в Израиль и Иран до 23:59 мск 27 марта 2026 г. Об этом сообщили в ведомстве.
Перевозчикам также рекомендовано при выполнении рейсов в страны Персидского залива использовать обходные маршруты через воздушное пространство третьих стран с учетом требований безопасности и рекомендаций авиационных властей.
«Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов», – отметили в Росавиации.
12 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о компенсации туристам за отмененные поездки на Ближний Восток. Речь идет о турах в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран и Израиль, запланированных с 28 февраля по 31 марта. Сообщалось, что деньги будут возвращать за счет фондов персональной ответственности туроператоров.