Все организованные российские туристы вывезены из ОАЭ
Российские туроператоры вывезли всех своих туристов, которые отдыхали в ОАЭ по пакетным турам, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным организации, были опрошены операторы FUN&SUN, Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский экспресс», PAC Group и ПАКС. Они подтвердили вывоз туристов из ОАЭ. Процесс завершился 15 марта.
«У нас есть туристы, которые продлили проживание. Они сами захотели поменять билеты на более поздние даты. Но подавляющее большинство – 99% – мы вывезли», – сказал ассоциации представитель одной из компаний.
Кроме того, туроператоры не отвечают за вывоз туристов, которые бронировали у них только отель без перелета (hotel only). Некоторые россияне в такой ситуации, по данным АТОР, решили остаться в иностранном государстве по личным причинам.
Минтранс 6 марта сообщал, что со 2 по 5 марта российские и зарубежные авиакомпании перевезли из ОАЭ и Омана почти 21 000 пассажиров. В общей сложности было выполнено 105 рейсов. Из них 97 – из аэропортов ОАЭ в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар. Еще восемь рейсов было выполнено из Омана.