Песков: РФ защищает свои танкеры от пиратства в международных водах

Россия считает себя вправе защищать свои танкеры от пиратства в международных водах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, действительно ли российский фрегат сопровождал два российских танкера недалеко от побережья Великобритании.