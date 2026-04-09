Политика

Песков: РФ защищает свои танкеры от пиратства в международных водах

Ведомости

Россия считает себя вправе защищать свои танкеры от пиратства в международных водах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, действительно ли российский фрегат сопровождал два российских танкера недалеко от побережья Великобритании.

«Мы с вами за последние месяцы были свидетелями неоднократных случаев пиратства в международных водах. Эти случаи пиратства, в том числе, наносили ущерб и экономическим интересам Российской Федерации», – сказал он.

9 апреля The Telegraph сообщил, что ракетный фрегат «Адмирал Григорович» сопроводил два российских нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. За ними следовал корабль ВМС Великобритании, но он не предпринял никаких действий.

12 марта управление по контролю за иностранными активами американского минфина объявило о выдаче лицензии на поставку и продажу Россией сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев уточнил, что США снимают все ограничения с примерно 100 млн баррелей российской нефти в транзите.

