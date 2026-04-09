В народную программу «Единой России» внесли предложения по космосу

Ведомости

Совет по инновационному и технологическому развитию «Единой России» предложил народной программе партии инициативы по развитию космической отрасли, сообщили в пресс-службе.

Среди них – увеличение количества запусков ракет-носителей и рост российской спутниковой группировки, развитие системы ГЛОНАСС, программа «Роскосмоса» по развитию международного партнерства в рамках мирного освоения космоса, а также запуск Российской орбитальной станции (РОС) с выводом первого модуля на орбиту уже в 2028 г.

Технологический раздел народной программы включает развитие космодрома «Восточный» для работы российских многоразовых ракет, создание новых российских ракет среднего класса «Союз-5» и «Амур-СПГ».

Важно также и привлечение в космическую отрасль перспективной молодежи, отметил секретарь Совета по инновационному и технологическому развитию ЕР Илья Медведев.

«Везде мы видим примерно один и тот же подход: государство формирует правила, частный бизнес масштабирует решения», – сказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

6 апреля Баканов заявлял, что запуск первого модуля РОС намечен на 2028 г. Паспорт национального проекта уже утвержден.

