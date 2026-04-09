Мелания Трамп: я никогда не была жертвой Эпштейна и не была с ним знакома

Мелания Трамп также заявила, что не была знакома с Эпштейном лично и не состояла в дружеских отношениях с ним или его бывшей спутницей Гислейн Максвелл, хотя их круги общения пересекались. Она подчеркнула, что Эпштейн не знакомил ее с будущим супругом, президентом США Дональдом Трампом, и что они встретились на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 г.