Мелания Трамп: я никогда не была жертвой Эпштейна и не была с ним знакома
Первая леди США Мелания Трамп опровергла сообщения о своих связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Она заявила, что «эти истории полностью ложны» и назвала обвинения «клеветой». Ее слова приводит The Washington Post.
Выступая с заявлением в Белом доме, Трамп подчеркнула, что вместе с адвокатами борется с «необоснованной и беспочвенной ложью» о своей причастности к покойному финансисту. «Поток лжи, связывающий меня с позорным Джеффри Эпштейном, должен прекратиться сегодня», – сказала Трамп. Она добавила, что обвинения распространяются «людьми и организациями, стремящимися нанести ущерб ее доброму имени» и имеют финансовую и политическую мотивацию.
Она также призвала Конгресс провести открытые слушания с участием жертв преступлений Эпштейна. «Каждая женщина должна иметь возможность рассказать свою историю публично, если она этого хочет. Только тогда мы узнаем правду», – отметила первая леди. Инициативу поддержали демократы. Конгрессмен Роберт Гарсия призвал председателя комитета по надзору Палаты представителей Джеймса Комера «немедленно» организовать публичные слушания.
Мелания Трамп также заявила, что не была знакома с Эпштейном лично и не состояла в дружеских отношениях с ним или его бывшей спутницей Гислейн Максвелл, хотя их круги общения пересекались. Она подчеркнула, что Эпштейн не знакомил ее с будущим супругом, президентом США Дональдом Трампом, и что они встретились на вечеринке в Нью-Йорке в 1998 г.
По ее словам, упомянутая в опубликованных документах переписка с Максвелл носила формальный характер. «Мой вежливый ответ на ее письмо не означает ничего большего, чем формальность», – заявила она.
«Я не жертва Эпштейна», - добавила первая леди США.
Ранее издательство HarperCollins UK принесло извинения и отозвало фрагменты книги, в которых утверждалось, что Эпштейн якобы познакомил Меланию Трамп с ее будущим мужем, пишет WP.
6 марта NBC News писало, что министерство юстиции США опубликовало ранее не представленные документы по делу Эпштейна, в которых содержатся записи интервью ФБР с женщиной из Южной Каролины, выдвинувшей обвинения против него и президента США Трампа.