Главная / Политика /

Китай призвал производителей аккумуляторов не допускать перепроизводства

Ведомости

Министерство промышленности и информационных технологий Китая и другие ведомства второй раз за три месяца провели совещание с производителями аккумуляторов. Их призвали ограничить мощности производства, чтобы не допустить ценовых войн, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление министерства.

На встрече присутствовали 16 производителей аккумуляторов для электромобилей и стационарных аккумуляторов. Помимо контроля роста цен, их также просили активизировать усилия по повышению качества продукции и защите интеллектуальной собственности.

Как пишет издание, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и перебоев с поставками топлива в странах, зависимых от импорта, вопрос энергетической безопасности стал более актуальным. Такой спрос уже поддерживает производителей аккумуляторов в Китае, однако компании объявляют об увеличении мощностей для получения выгоды.

По данным Bloomberg, это беспокоит китайские власти, так как растущий спрос может вызвать волну инвестиций, но в итоге привести к переизбытку предложения и резкому падению цен. Такое уже было в КНР несколько лет назад на фоне развития солнечной энергетики.

В декабре 2025 г. «Ведомости» писали, что тарифы президента США Дональда Трампа, а также конкуренция компаний Китая привели к финансовым трудностям южнокорейского бизнеса. Самые слабые финансовые показатели выявили у производителей аккумуляторов для электромобилей, у строительных компаний и в химической промышленности.

