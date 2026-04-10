Главная / Политика /

Дмитриев: Европа нуждается в России для выживания

Европе для выживания необходима Россия, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Как и предсказывалось, Европе нужна Россия, чтобы выжить», – написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию газеты Financial Times. Издание сообщило, что Евросоюз (ЕС) наращивает поставки газа из России на фоне энергокризиса на Ближнем Востоке.

4 апреля премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал ЕС отменить санкции против газа и нефти из России. Он отметил, что объединение также должно восстановить трубопровод «Дружба» и завершить конфликт на Украине. По его мнению, начавшийся сильный кризис в энергетике невозможно решить усилиями отдельных стран.

3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что энергетический шок в европейских странах будет длиться долго, цены на ресурсы останутся высокими. Он подчеркнул, что блок пока не находится в кризисе, связанном с безопасностью поставок, однако уже готовится к самым плохим сценариям.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь