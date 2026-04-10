Дмитриев: Европа нуждается в России для выживания

3 апреля еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что энергетический шок в европейских странах будет длиться долго, цены на ресурсы останутся высокими. Он подчеркнул, что блок пока не находится в кризисе, связанном с безопасностью поставок, однако уже готовится к самым плохим сценариям.