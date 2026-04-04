Фицо сравнил ЕС с «кораблем самоубийц» из-за реакции на энергокризис
Евросоюз должен отменить санкции против газа и нефти из России, восстановить трубопровод «Дружба» и завершить конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после телефонного разговора с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Я не призываю ни к чему, кроме возвращения к здравомыслию. Весь Евросоюз и Европейская комиссия в частности начинают походить на корабль самоубийц, когда речь заходит об энергетической безопасности», – написал Фицо в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
По его мнению, такой сильный энергетический кризис невозможно решить усилиями отдельных стран.
4 апреля спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что запасы топлива в странах Евросоюза закончатся примерно к 20 апреля. По его словам, последние поставки через Ормузский пролив в страны ЕС будут осуществлены через неделю, 11 апреля.
Днем ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предупредил, что энергетический шок в Евросоюзе продлится долгое время, цены на ресурсы будут высокими. Он уточнил, что объединение пока не находится в кризисе, связанном с безопасностью поставок, но готовится к самым плохим сценариям.