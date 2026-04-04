Дмитриев: запасы топлива в ЕС иссякнут примерно к 20 апреля
Запасы топлива в странах Евросоюза закончатся примерно к 20 апреля. Такой прогноз в соцсети X сделал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Последние поставки через Ормузский пролив достигнут Евросоюза через неделю, 11 апреля. Но это будет суббота, выходной день, так что особого «мониторинга» со стороны евробюрократов не ожидается. Пристегните ремни: настоящий «мониторинг» в ЕС начнется в понедельник, 13 апреля, – в день Урсулы (глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Ред.) и Кайи ( глава дипломатии ЕС Кая Каллас. – Ред). Топливо закончится примерно 20 апреля», – написал Дмитриев.
19 марта Дмитриев предрек Европе «цунами цен» на нефть и газ из-за отказа фон дер Ляйен и Каллас от российских поставок.
Reuters сообщает, что министры финансов пяти государств Европейского союза – Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии – выступили с совместным призывом ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний.