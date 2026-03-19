Дмитриев: цунами цен на нефть и газ скоро опустошит Европу
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что цунами цен на нефть и гах вскоре опустошит Европу. Об этом он написал в соцсети Х.
«В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС искупить вину?» – добавил он.
По его словам, причина роста цен на энергоносители состоит в стратегической ошибке главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен и главы евродипломатии Кайи Каллас, которые отказались от надежных и экономически выгодных российских нефти и газа.
Bloomberg 18 марта писал, что цены на нефть и природный газ в Европе резко возросли после удара Ирана по крупному заводу по производству СПГ в Катаре. После атаки президент США Дональд Трамп пригрозил, что если Тегеран атакует Катар, США «взорвут все газовое месторождение Южный Парс с такой силой и мощью, которую Иран никогда раньше не видел».
17 марта Fitch Ratings писал, что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обернуться для развитых экономик Европы и Азии ростом цен на энергоносители, ускорением инфляции и замедлением роста. По оценке агентства, подорожание энергоносителей уже создает давление на внутренний спрос и усиливает инфляционные риски. Наиболее уязвимыми к ним Fitch называет Италию, Великобританию, Японию и Францию.