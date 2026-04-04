Пять стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний

Министры финансов пяти государств Европейского союза – Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии – выступили с совместным призывом ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министров в адрес Еврокомиссии. Причиной стали резкий рост цен на топливо и последовавший за ним ценовой шок, вызванный войной США и Израиля с Ираном. Как пишет издание, с конца февраля, когда начались удары по Ирану, европейские цены на газ выросли более чем на 70%.