Пять стран ЕС призвали ввести налог на сверхприбыль энергокомпаний
Министры финансов пяти государств Европейского союза – Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии – выступили с совместным призывом ввести налог на сверхприбыль энергетических компаний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо министров в адрес Еврокомиссии. Причиной стали резкий рост цен на топливо и последовавший за ним ценовой шок, вызванный войной США и Израиля с Ираном. Как пишет издание, с конца февраля, когда начались удары по Ирану, европейские цены на газ выросли более чем на 70%.
В письме от 3 апреля министры подчеркнули, что такая мера станет сигналом о том, что ЕС «един и способен действовать».
«Те, кто извлекает выгоду из последствий войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для широкой общественности», – говорится в обращении. Министры также указали на аналогичный чрезвычайный налог 2022 г., который вводился в ответ на высокие цены на энергоносители после сокращения поставок газа из России.
Еврокомиссию призвали оперативно разработать общеевропейский инструмент изъятия сверхприбылей на прочной правовой основе. При этом в письме не уточняется, какой именно уровень налога предлагается и на какие компании он должен распространяться. Глава энергетического ведомства ЕС ранее заявил, что блок рассматривает возможность возрождения антикризисных мер 2022 г., включая ограничение сетевых тарифов и налогов на электроэнергию.
По данным европейского аналитического центра Bruegel, российский экспорт сжиженного природного газа в государства Европейского союза в марте 2026 г. вырос на 38% относительно марта 2025 г., достигнув объема в 2,5 млрд куб. м.