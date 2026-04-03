ЕС в марте нарастил импорт российского СПГ до исторического максимума

Россия увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) в марте 2026 г. на 38% по сравнению с показателем марта прошлого года до 2,5 млрд куб. м. Это следует из данных европейского аналитического центра Bruegel. Уровень отгрузок в прошлом месяце стал максимальным за всю историю поставок российского СПГ в Европу.