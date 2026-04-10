Зеленский: США могут выйти из переговоров по Украине в августе

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс между Россией, США и Украиной находится на паузе. По его словам, «у американцев много других дел, понятно, каких», и есть затруднения с организацией встречи в трехстороннем формате.