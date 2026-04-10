Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Зеленский: США могут выйти из переговоров по Украине в августе

США могут выйти из переговоров в августе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует украинская интернет-газета «Страна».

«На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог», – сказал он.

Если Москва и Киев не смогут прийти к соглашению, то США выйдут из переговоров перед выборами в конгресс осенью, считает украинский лидер. По его мнению, у Вашингтона есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно, август.

По словам Зеленского, если Россия выберет путь деэскалации, то трехсторонняя встреча вскоре состоится. Он считает, что Москва будет пытаться провести ее в апреле, мае или июне, так как это ключевые месяцы.

6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс между Россией, США и Украиной находится на паузе. По его словам, «у американцев много других дел, понятно, каких», и есть затруднения с организацией встречи в трехстороннем формате.

1 апреля Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США сообщили союзникам о возможности усадить Россию и Украину за стол переговоров. Но, по данным агентства, пока никаких подвижек в этом направлении нет, стороны по-прежнему далеки друг от друга.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте