Зеленский: США могут выйти из переговоров по Украине в августе
США могут выйти из переговоров в августе, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует украинская интернет-газета «Страна».
«На мой взгляд, американцы никому не будут давать больше времени на этот диалог», – сказал он.
Если Москва и Киев не смогут прийти к соглашению, то США выйдут из переговоров перед выборами в конгресс осенью, считает украинский лидер. По его мнению, у Вашингтона есть своеобразный внутриполитический дедлайн – ориентировочно, август.
По словам Зеленского, если Россия выберет путь деэскалации, то трехсторонняя встреча вскоре состоится. Он считает, что Москва будет пытаться провести ее в апреле, мае или июне, так как это ключевые месяцы.
6 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что переговорный процесс между Россией, США и Украиной находится на паузе. По его словам, «у американцев много других дел, понятно, каких», и есть затруднения с организацией встречи в трехстороннем формате.
1 апреля Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США сообщили союзникам о возможности усадить Россию и Украину за стол переговоров. Но, по данным агентства, пока никаких подвижек в этом направлении нет, стороны по-прежнему далеки друг от друга.