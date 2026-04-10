Президент назначил Алексея Суровцева послом России в Непале
Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Суровцева чрезвычайным и полномочным послом России в Непале. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Суровцев сменил на этом посту Алексея Новикова, освобожденного от должности в ноябре 2025 г.
До нового назначения Суровцев занимал пост российского генконсула в Мумбаи. На дипломатической службе он находится с 1985 г. В 2005–2010 гг. работал советником постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2010 по 2013 г. был старшим советником департамента Северной Америки, затем возглавил один из его отделов.
24 марта Путин также сменил посла России в Перу. Игорь Романченко был освобожден от должности, его место занял чрезвычайный и полномочный посланник второго класса Алексей Ушаков.