Президент назначил Алексея Суровцева послом России в Непале

До нового назначения Суровцев занимал пост российского генконсула в Мумбаи. На дипломатической службе он находится с 1985 г. В 2005–2010 гг. работал советником постоянного представительства России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С 2010 по 2013 г. был старшим советником департамента Северной Америки, затем возглавил один из его отделов.