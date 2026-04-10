Путин проведет совещание по теме развития искусственного интеллекта

Депутат Госдумы, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на круглом столе Экспертного института социальных исследований говорил, что в мире разворачивается новая гонка – за ИИ, сопоставимая по масштабу с конкуренцией в космосе. В связи с этим главная задача ЕР, по его словам, – создать в РФ «инновационно-технологический рай» для инженеров, конструкторов, ученых и разработчиков. Это нужно для того, чтобы молодые люди сделали Россию «технодержавой».