Путин проведет совещание по теме развития искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин 10 апреля проведет совещание по теме развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Тема одна из приоритетных, которая в повестке дня правительства, президента и частных компаний», – добавил он.
В мероприятии примут участие представители администрации главы государства, отечественные технологические компании, которые входят в число мировых лидеров по достижениям в области технологий ИИ, а также соответствующие блок правительства и службы.
Путин выступит со вступительным словом, после чего совещание продолжится в закрытом режиме. Основной доклад представит вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Ожидается, что он расскажет о внедрении технологий ИИ в экономике, социальной сфере и госуправлении.
Депутат Госдумы, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин на круглом столе Экспертного института социальных исследований говорил, что в мире разворачивается новая гонка – за ИИ, сопоставимая по масштабу с конкуренцией в космосе. В связи с этим главная задача ЕР, по его словам, – создать в РФ «инновационно-технологический рай» для инженеров, конструкторов, ученых и разработчиков. Это нужно для того, чтобы молодые люди сделали Россию «технодержавой».