Главная / Политика /

НПЗ TotalEnergies в Саудовской Аравии приостановил работу

Ведомости

Французская энергетическая компания TotalEnergies сообщила, что на нефтеперерабатывающем заводе Satorp в Джубайле в Саудовской Аравии произошел инцидент в ночь на 8 апреля. Повреждена одна из двух основных линий производства, поэтому компания остановила работу предприятия. Об этом пишет Voice of Emirates.

В компании отметили, что пострадавших нет. В настоящее время идет оценка повреждений.

TotalEnergies не раскрыла характер инцидента, заявив лишь, что производство остановили по соображениям безопасности до завершения технической оценки. Официальных прогнозов возможных сроков возобновления работы НПЗ пока нет.

Satorp – нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Company, совместного предприятия Saudi Aramco (владеет 62,5%) и TotalEnergies (37,5%).

8 апреля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что трубопровод East-West (Petroline) в Саудовской Аравии был атакован беспилотником. Удар затронул одну насосную станцию. Атака произошла днем 8 апреля, сейчас специалисты оценивают ущерб. Как пишет FT, атакованный трубопровод длиной 1200 км стал жизненно важным для Саудовской Аравии, когда в Ормузском проливе было остановлено судоходство.

