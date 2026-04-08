FT: беспилотник ударил по ключевому нефтепроводу Саудовской Аравии East-West
Трубопровод East-West (Petroline) в Саудовской Аравии был атакован беспилотником, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, удар затронул одну насосную станцию. Атака произошла днем 8 апреля, сейчас специалисты оценивают ущерб. Как пишет FT, атакованный трубопровод длиной 1200 км стал жизненно важным для Саудовской Аравии, когда в Ормузском проливе было остановлено судоходство.
8 апреля Иран и США договорились о двухнедельном прекращении огня. На время перемирия Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
В этот же день иранский телеканал Press TV сообщил, что Израиль и США нарушили режим прекращения огня, ударив по нефтеперерабатывающему заводу.