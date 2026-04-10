США попытаются добиться освобождения своих граждан на переговорах с Ираном
США намерены добиваться освобождения американских граждан, задержанных в Иране, в рамках предстоящих переговоров с Тегераном. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации президента Дональда Трампа.
По их словам, пока неясно, насколько активно Вашингтон будет продвигать этот вопрос на переговорах, которые должны пройти в Пакистане. Источники не исключают, что в случае сложностей обсуждение освобождения может быть отложено.
По оценкам правозащитников, в Иране могут находиться не менее шести граждан США. Они допускают, что Тегеран использует их как инструмент давления, однако не исключают освобождения в качестве жеста доброй воли. Представитель организации Global Reach Киран Рэмси отметил, что такой шаг мог бы стать для Ирана «простым и безболезненным способом» снизить напряженность.
Белый дом отказался от комментариев. «Это продолжающиеся обсуждения, и США не будут вести переговоры через прессу», – заявила представитель администрации Анна Келли. Госдепартамент США, в свою очередь, призвал Иран «немедленно освободить всех граждан США».
Надежды на возможный прогресс усилились после того, как Иран недавно освободил двух граждан Франции, осужденных по обвинениям в шпионаже. Они покинули страну при посредничестве Омана.
Часть американцев в Иране находится в заключении или под запретом на выезд. По оценкам их представителей, за последние недели их положение ухудшилось на фоне конфликта. Двое из них – Камран Хекмати и Реза Вализаде – содержатся в тюрьме Эвин в Тегеране, пишет WP. Оба признаны США неправомерно задержанными, что означает, что Вашингтон рассматривает их как удерживаемых в политических целях.
10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.