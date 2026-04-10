Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

США попытаются добиться освобождения своих граждан на переговорах с Ираном

Ведомости

США намерены добиваться освобождения американских граждан, задержанных в Иране, в рамках предстоящих переговоров с Тегераном. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами администрации президента Дональда Трампа.

По их словам, пока неясно, насколько активно Вашингтон будет продвигать этот вопрос на переговорах, которые должны пройти в Пакистане. Источники не исключают, что в случае сложностей обсуждение освобождения может быть отложено.

По оценкам правозащитников, в Иране могут находиться не менее шести граждан США. Они допускают, что Тегеран использует их как инструмент давления, однако не исключают освобождения в качестве жеста доброй воли. Представитель организации Global Reach Киран Рэмси отметил, что такой шаг мог бы стать для Ирана «простым и безболезненным способом» снизить напряженность.

Белый дом отказался от комментариев. «Это продолжающиеся обсуждения, и США не будут вести переговоры через прессу», – заявила представитель администрации Анна Келли. Госдепартамент США, в свою очередь, призвал Иран «немедленно освободить всех граждан США».

Надежды на возможный прогресс усилились после того, как Иран недавно освободил двух граждан Франции, осужденных по обвинениям в шпионаже. Они покинули страну при посредничестве Омана.

Часть американцев в Иране находится в заключении или под запретом на выезд. По оценкам их представителей, за последние недели их положение ухудшилось на фоне конфликта. Двое из них – Камран Хекмати и Реза Вализаде – содержатся в тюрьме Эвин в Тегеране, пишет WP. Оба признаны США неправомерно задержанными, что означает, что Вашингтон рассматривает их как удерживаемых в политических целях.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.

