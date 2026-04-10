Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Вэнс: США рассчитывают на позитивные переговоры с Ираном в Пакистане

Ведомости

США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом из Вашингтона, передают NBC News.

«Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.

По словам Вэнса, Вашингтон готов к диалогу при условии добросовестного подхода со стороны Тегерана. «Если иранская сторона готова вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть руку», – отметил он.

При этом вице-президент предупредил, что в случае негативных действий со стороны Ирана переговорная позиция США станет более жесткой. «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не будет к этому восприимчива», – добавил Вэнс.

Политика / Международные новости

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.

10 апреля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь