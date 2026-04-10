Вэнс: США рассчитывают на позитивные переговоры с Ираном в Пакистане
США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом из Вашингтона, передают NBC News.
«Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.
По словам Вэнса, Вашингтон готов к диалогу при условии добросовестного подхода со стороны Тегерана. «Если иранская сторона готова вести переговоры добросовестно, мы, безусловно, готовы протянуть руку», – отметил он.
При этом вице-президент предупредил, что в случае негативных действий со стороны Ирана переговорная позиция США станет более жесткой. «Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что переговорная команда не будет к этому восприимчива», – добавил Вэнс.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.
10 апреля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану.