Мишустин приостановил работу замруководителя Минцифры Заренина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял решение о приостановке госслужбы заместителя министра цифрового развития РФ Андрея Заренина. Распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«Приостановить федеральную государственную гражданскую службу заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Заренина Андрея Александровича», – говорится в тексте документа.
2 апреля сообщалось, что Заренин решил заключить контракт с Минобороны и отправиться добровольцем в зону спецоперации. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев тогда подчеркнул, что в ведомстве уже есть сотрудники, добровольно ушедшие на фронт, и такой выбор «заслуживает уважения».
Заренин находился на своем посту с мая 2021 г. До этого он работал в частных и государственных структурах: с 2004 по 2013 г. – в «Вымпелкоме», до 2019 г. – в ФГУП НИИ «Восход». Кроме того, Заренин занимал должность советника в администрации президента, а в 2020–2021 гг. – замдиректора департамента информационных технологий и связи правительства.