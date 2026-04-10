МИД России призвал к немедленному прекращению атак перед переговорами по Ирану
МИД России призвал немедленно остановить ракетно-бомбовые удары по Ливану и боевые действия на границе страны с Израилем. Комментарий опубликован на сайте ведомства.
Москва призвала участников переговоров по Ирану, которые должны начаться 11 апреля в Пакистане, «проявить ответственный подход» и избегать «любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс на урегулирование».
В МИДе отметили, что ключевой задачей на текущем этапе является прекращение войны, последствия которой затронули страны Аравийского полуострова, а также привели к эскалации на ливано-израильской границе и ударам по территории Ливана.
В министерстве заявили также, что существуют силы, которые препятствуют движению к миру. «Те, кто развязал агрессию против Ирана, а теперь обвиняет его в проблемах, связанных с судоходством в Ормузском проливе, не должны затушевывать, как в действительности развивались события, и тот факт, что до 28 февраля эта важная водная артерия функционировала бесперебойно», – говорится в заявлении.
10 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном. Позднее он написал в соцсети TruthSocial, что Иран продолжает существовать благодаря надежде на результативность встречи в Пакистане.