Трамп: США пополняют корабли боеприпасами на случай провала переговоров с Ираном
США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью изданию The New York Post.
«Мы узнаем примерно через 24 часа [об итогах переговоров]. Скоро станет понятно», – сказал Трамп.
По его словам, Вашингтон усиливает военное присутствие и готовится к возможному возобновлению ударов. «Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного», – отметил он.
Он также выразил сомнение относительно позиции Тегерана. «Мы имеем дело с людьми, про которых не знаем, говорят ли они правду», – заявил президент.
Как напоминает NYP, на переговорах будут обсуждаться ключевые требования США, включая передачу Ираном запасов обогащенного урана и возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив. Среди других тем – прекращение поддержки Ираном региональных союзников, будущее ракетной программы страны и возможное снятие американских санкций.
10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.
10 апреля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану.