Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: США пополняют корабли боеприпасами на случай провала переговоров с Ираном

Ведомости

США пополняют свои военные корабли «лучшими боеприпасами» на случай провала мирных переговоров с Ираном. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью изданию The New York Post.

«Мы узнаем примерно через 24 часа [об итогах переговоров]. Скоро станет понятно», – сказал Трамп.

По его словам, Вашингтон усиливает военное присутствие и готовится к возможному возобновлению ударов. «Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием из когда-либо созданного», – отметил он.

Он также выразил сомнение относительно позиции Тегерана. «Мы имеем дело с людьми, про которых не знаем, говорят ли они правду», – заявил президент.

Как напоминает NYP, на переговорах будут обсуждаться ключевые требования США, включая передачу Ираном запасов обогащенного урана и возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив. Среди других тем – прекращение поддержки Ираном региональных союзников, будущее ракетной программы страны и возможное снятие американских санкций.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.

10 апреля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её