В Иране заявили о невыполнении условий перед началом переговоров с США

Две согласованные с Израилем и США меры относительно переговоров до сих пор не выполнены, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

«Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров», – сказал он.

10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.

10 апреля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте