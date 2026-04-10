В Иране заявили о невыполнении условий перед началом переговоров с США
Две согласованные с Израилем и США меры относительно переговоров до сих пор не выполнены, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
«Две меры, взаимно согласованные между сторонами, до сих пор не были реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокирование замороженных активов Ирана до начала переговоров. Эти два вопроса должны быть выполнены до начала переговоров», – сказал он.
10 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США рассчитывают на позитивный исход переговоров с Ираном, которые пройдут в Пакистане. «Мы с нетерпением ждем переговоров. Думаю, они будут позитивными», – сказал он.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном перемирии, одним из условий которого стало открытие Ормузского пролива. Движение судов было восстановлено, однако вскоре вновь прервано на фоне израильских ударов по Ливану и инцидента с беспилотником над Ираном.
10 апреля ТАСС писал со ссылкой на иранский источник, что переговоры Ирана и США в Пакистане не начнутся, пока продолжаются израильские удары по Ливану.