В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили коктейль Молотова

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 3:45 утра по местному времени (13:45 мск). У внешних ворот дома возник пожар. Подозреваемый скрылся, однако примерно через час был задержан возле штаб-квартиры OpenAI, где, как утверждается, угрожал поджечь здание.