В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили коктейль Молотова
Неизвестный бросил коктейль Молотова в ворота дома главного исполнительного директора OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско. Подозреваемый задержан, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 3:45 утра по местному времени (13:45 мск). У внешних ворот дома возник пожар. Подозреваемый скрылся, однако примерно через час был задержан возле штаб-квартиры OpenAI, где, как утверждается, угрожал поджечь здание.
В результате происшествия никто не пострадал, находился ли Альтман дома в момент атаки – неизвестно. Имя задержанного не раскрывается, обвинения пока не предъявлены.
Как сообщает NYT, инцидент произошел на фоне продолжающихся протестов против развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Ранее активисты проводили акции у офисов OpenAI и других компаний отрасли, выступая за ограничение разработки ИИ.