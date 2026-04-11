Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В дом главы OpenAI Сэма Альтмана бросили коктейль Молотова

Неизвестный бросил коктейль Молотова в ворота дома главного исполнительного директора OpenAI Сэма Альтмана в Сан-Франциско. Подозреваемый задержан, сообщает The New York Times со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 3:45 утра по местному времени (13:45 мск). У внешних ворот дома возник пожар. Подозреваемый скрылся, однако примерно через час был задержан возле штаб-квартиры OpenAI, где, как утверждается, угрожал поджечь здание.

В результате происшествия никто не пострадал, находился ли Альтман дома в момент атаки – неизвестно. Имя задержанного не раскрывается, обвинения пока не предъявлены.

Как сообщает NYT, инцидент произошел на фоне продолжающихся протестов против развития технологий искусственного интеллекта (ИИ). Ранее активисты проводили акции у офисов OpenAI и других компаний отрасли, выступая за ограничение разработки ИИ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте